В Турции потребовали расследовать обстоятельства пожара при ЧП с «Азимутом»

Адвокат Гюрол: «Азимут» могут обязать возместить расходы из-за пожара в Анталье

Авиакомпания «Азимут» может получить от властей Турции требование возместить расходы из-за пожара в аэропорту Антальи, который начался после посадки Superjet в ноябре 2024 года. Об этом заявил адвокат Джандаш Гюрол в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что Гюрол представляет интересы нескольких путешественников, которые обвиняют «Азимут» в умышленной аварии лайнера и мошенничестве. Адвокат подчеркнул, что министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента.

По его слоовам, предполагается, что власти республики потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание. Кроме того, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении.

О пожаре на самолете Superjet 100 сообщалось вечером 24 ноября. У лайнера после приземления в аэропорту Антальи возник пожар в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В авиакомпании «Азимут» заявили, что возгорание началось после грубой посадки из-за сдвига ветра. Однако пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании.