Впавшего в кому в Таиланде россиянина подготовят к вывозу в РФ

Впавшего в кому в Таиланде тюменца в клинике Бангкока подготовят к вывозу в РФ

Россиянина Григория Шарова, попавшего в реанимацию в тайском Паттайе, транспортируют в клинику Бангкока для диагностики, лечения и подготовки к транспортировке в Россию. Об этом РИА Новости сообщили в информационном центре правительства региона.

Уроженец Тюмени, ветеран полиции оказался в реанимации зарубежной страны из-за инсульта. Поскольку в местной клинике ему не смогут оказать высококвалифицированную помощь, а у родственников уже нет средств на оплату его пребывания в медучреждении, они обратились за помощью в исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) Тюменской области с просьбой помочь вернуть мужчину домой.

В результате правительство российского региона вместе с представительством МИД в Екатеринбурге смогли договориться с «Ингосстрахом» об открытии страхового покрытия для решения проблемы Шарова. «Новый лимит (...) позволит перевезти пациента в более современную больницу в Бангкоке, где будет проведена диагностика, оказано лечение и осуществлена подготовка к эвакуации в Россию», — поделились сведениями в информационном центре правительства Тюменской области. Его представитель подчеркнул, что кабмин региона действует в рамках законодательства Таиланда и России.

Глава регионального исполкома ОНФ Чуйко, куда родственники Шарова обратилась за помощью, заявил, что поддерживает связь с семьей и правительством региона. Он добавил, что все возникшие юридические проблемы, связанные с транспортировкой россиянина, получилось преодолеть.

Накануне стало известно, что модель из России попал в аварию в Таиланде и потратил на операцию 700 тысяч рублей.