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23:14, 19 апреля 2025Мир

Маск допустил потерю Соединенными Штатами своих исконных ценностей

Маск заявил, что США могут потерять свои исконные ценности из-за мигрантов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, который утверждает, что нелегальная миграция может привести к утрате Соединенными Штатами исконных ценностей. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

Как считает Экман, США впускают в страну миллионы нелегальных мигрантов без проверки, а чтобы их выдворить требуются, судебные разбирательства. Именно это и может привести к утрате ценностей, которые демократическая система была призвана сохранить.

«Это жестокая правда», — ответил Маск.

Ранее стало известно, что за несколько месяцев США потратили на борьбу с мигрантами более 300 миллионов долларов.

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