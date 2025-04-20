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08:42, 20 апреля 2025Бывший СССР

Молдавский архиепископ передал частицу Благодатного огня

Архиепископ Бельцкий Маркел провел службу и передал прихожанам Благодатный огонь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл передал прихожанам частицу Благодатного огня из Иерусалима и призвал открыть сердца для принятия радости Христова воскресения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжел, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресени», — заявил молдавский архиепископ в ходе богослужения в храме святых Константина и Елены в Бельцах.

Ранее МИД России осудил блокировку Молдавской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) выезда за благодатным огнем.

17 и 18 апреля архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл от имени Молдавской митрополии РПЦ должен был отправиться на Святую землю за благодатным огнем, однако молдавские власти запретили ему вылет из Кишинева. Вместо него в Иерусалим, по заявлениям молдавской стороны, направился представитель Румынской православной церкви.

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