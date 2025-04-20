На Украине высказались о сделке с США по металлам

Бондаренко: Украина станет колонией после подписания сделки с США по металлам

Украине невыгодна сделка с США по редкоземельным металлам, но она будет вынуждена подписать соглашение. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу UkrLife.

По его словам, после подписания документа, который не включает в себя гарантии безопасности, Украина фактически превратится в колонию на неопределенное время. Политолог подчеркнул, что данное соглашение полностью противоречит конституции страны.

«Но [президенту Украины Владимиру] Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», — подытожил он.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. 17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению.