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23:09, 20 апреля 2025Бывший СССР

На Украине высказались о сделке с США по металлам

Бондаренко: Украина станет колонией после подписания сделки с США по металлам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украине невыгодна сделка с США по редкоземельным металлам, но она будет вынуждена подписать соглашение. Такое мнение высказал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу UkrLife.

По его словам, после подписания документа, который не включает в себя гарантии безопасности, Украина фактически превратится в колонию на неопределенное время. Политолог подчеркнул, что данное соглашение полностью противоречит конституции страны.

«Но [президенту Украины Владимиру] Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», — подытожил он.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. 17 апреля Вашингтон и Киев подписали меморандум к соглашению.

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