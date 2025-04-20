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07:33, 20 апреля 2025Россия

Назван единственный выход для Зеленского после решения Путина

Клишас заявил, что Зеленский при перемирии может следовать только линии Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишаc прокомментировал решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Его слова приводит РИА Новости.

Клишас назвал пасхальное перемирие важным и правильным шагом с политической и с гуманитарной точек зрения. По его мнению, в такой ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому остается только следовать линии, которую задает Путин.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

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