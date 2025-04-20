«Трактор» обыграл минское «Динамо» и стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

Определился первый полуфиналист Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Трактор» обыграл минское «Динамо» в пятом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Арсений Коромыслов и дважды Виталий Кравцов. Единственный гол гостей на счету Ильи Усова.

Таким образом, «Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-1). Команда первой вышла в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В регулярном чемпионате «Трактор» занял первое место в Восточной конференции. В 68 матчах команда набрала 96 очков. В первом раунде плей-офф команда оказалась сильнее «Адмирала» из Владивостока (4-2).