Экс-глава МИД Австрии оценила значение пасхального перемирия на Украине

Кнайсль: Пасхальное перемирие может стать первым шагом урегулирования на Украине

Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня и урегулирования кризиса.

«Это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам», — оценила она значение предложенной Москвой меры.

По мнению дипломата, момент для подобного жеста выбран удачно.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.