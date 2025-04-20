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01:43, 20 апреля 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии оценила значение пасхального перемирия на Украине

Кнайсль: Пасхальное перемирие может стать первым шагом урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пасхальное перемирие не будет иметь больших последствий в конфликте на Украине, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, это жест, который может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня и урегулирования кризиса.

«Это не то, что будет иметь решающее военное значение, но дипломатия и человеческая жизнь часто нуждаются в жестах, прежде чем можно перейти к реальным мерам», — оценила она значение предложенной Москвой меры.

По мнению дипломата, момент для подобного жеста выбран удачно.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

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