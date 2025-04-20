Плененные в Курской области бойцы ВСУ исповедовались на Пасху

Плененные в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) исповедовались во время пасхального перемирия. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«К ВСУшникам, взятым в плен в Курской области, приехал батюшка, привез куличи и исповедал», — сообщается в публикации.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул Зеленский.