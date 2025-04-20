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21:51, 20 апреля 2025Бывший СССР

Под Запорожьем заметили группу солдат ВСУ с белым флагом

В Работино заметили группировку ВСУ с белым флагом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Российские солдаты заметили на запорожском направлении группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с белым флагом. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом: противник в перемирие пришел забирать погибших», — указано в сообщении.

Прежде стало известно, что российские и украинские военные эвакуировали под белыми флагами тела погибших. Военные обеих армий также проводят разминирование, подвозят продукты и воду. Все это стало возможным благодаря пасхальному перемирию.

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