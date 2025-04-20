Разлив нефтепродуктов произошел в Холмском морском торговом порту

Разлив нефтепродуктов произошел в российском регионе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера "Александр Кащук", находящегося на 6 причале ПАО "Холмский морской торговый порт" в городе Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — уточняется в сообщении.

Чтобы избежать негативных последствий для окружающей среды, судно оградили бонами. При этом по факту случившегося Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку. Кроме того, ход спасательной операции контролирует надзорное ведомство.

Ранее в апреле российский теплоход столкнулся с воротами на реке Дон. При этом разлива нефтепродуктов на месте аварии теплохода «Альфа» на Кочетовском гидроузле удалось обойти.