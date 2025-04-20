Российский теплоход столкнулся с воротами на реке Дон

Российский теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон

Российский теплоход «Альфа» столкнулся с воротами на реке Дон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Уточняется, что судно столкнулось с воротами на Кочетовском гидроузле. «На месте аварии теплохода "Альфа" на Кочетовском гидроузле на реке Дон разлива нефтепродуктов нет», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле в Приморье обнаружили российскую подлодку ТОФ, которая пропала в годы войны. Место и тип субмарины установили спасатели судна «Игорь Белоусов». Они изучили объект под водой современными поисковыми устройствами и определили его форму, размеры и вооружения подлодки.