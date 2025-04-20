Умер единственный в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

Единственный в Херсонской области ветеран ВОВ умер в возрасте 98 лет

Умер единственный проживающий в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Семен Чумаченко в возрасте 98 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кастюкевич.

«Светлая память. Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет», — написал губернатор.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что в мае ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 80 тысяч рублей.