Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:42, 20 апреля 2025Россия

Умер единственный в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

Единственный в Херсонской области ветеран ВОВ умер в возрасте 98 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Правительство Херсонской области

Умер единственный проживающий в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Семен Чумаченко в возрасте 98 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кастюкевич.

«Светлая память. Семен Михайлович был единственным проживающим в Херсонской области ветераном — участником боевых действий Великой Отечественной войны. Ему было 98 лет», — написал губернатор.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что в мае ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты в размере 80 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США предложили продлить пасхальное перемирие

    Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

    Умер единственный в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

    «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ в сезоне

    В Великобритании призвали Украину приготовиться к территориальным уступкам

    В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

    Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

    Названы самые популярные у российских туристов направления на майские праздники

    В США призвали заключить прочный мир на Украине после пасхального перемирия

    У мальчика в Белгородской области взорвалась в руках мина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости