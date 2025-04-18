В Госдуме рассказали о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров

Депутат Гаврилов сообщил о дополнительных выплатах ряду категорий пенсионеров

В мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем не менее 25 лет. О дополнительных выплатах пенсионерам рассказал депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что единовременная выплата полагается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам умерших участников войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Гаврилов указал, что предстоящие изменения затрагивают узкий круг россиян, права которых закреплены как нормами пенсионного законодательства, так и актами президента РФ.

Ранее в Социальном фонде России (СФР) сообщили, что разница между пенсиями у работающих и неработающих пенсионеров в РФ составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых