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03:47, 18 апреля 2025Экономика

В Госдуме рассказали о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров

Депутат Гаврилов сообщил о дополнительных выплатах ряду категорий пенсионеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Bowen / Unsplash

В мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем не менее 25 лет. О дополнительных выплатах пенсионерам рассказал депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что единовременная выплата полагается инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам умерших участников войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Гаврилов указал, что предстоящие изменения затрагивают узкий круг россиян, права которых закреплены как нормами пенсионного законодательства, так и актами президента РФ.

Ранее в Социальном фонде России (СФР) сообщили, что разница между пенсиями у работающих и неработающих пенсионеров в РФ составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых

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