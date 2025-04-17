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03:10, 17 апреля 2025Экономика

Раскрыты подробности о выплатах работающим и неработающим пенсионерам

Соцфонд: Пенсии работающих и неработающих в РФ отличаются на 2,5 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Разница между пенсиями у работающих и неработающих пенсионеров в России составляет более 2,5 тысячи рублей в месяц в пользу вторых. Об этом говорится в данных Социального фонда России, передает РИА Новости.

По его данным, средний размер обеспечения работающих пенсионеров по состоянию на 1 февраля этого года был 20 928,65 рублей в месяц. При этом средняя пенсия у неработающих россиян составляет 23 800,81 рублей.

Ранее в Госдуме напомнили, что для назначения пенсии в 2025 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 пенсионных баллов. Для подтверждения трудового стажа, если у социальных органов имеются сомнения, надо использовать все возможные способы восстановления информации. В том числе можно предоставлять трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие трудовую деятельность.

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