В Госдуме напомнили о трудовом стаже для назначения пенсии

Депутат Чаплин напомнил о необходимости 15 лет стажа для назначения пенсии

Для назначения пенсии в 2025 году необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить как минимум 30 пенсионных баллов. Об этом в комментарии «Российской газете» напомнил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Речь не идет о каких-то изменениях в законодательстве или вступающих в силу положениях, все эти цифры получаются из стандартной формулы расчета. Оба требования являются обязательными для всех, кто выходит на пенсию до конца года.

По словам Чаплина, для подтверждения трудового стажа, если у социальных органов имеются сомнения, надо использовать все возможные способы восстановления информации. В том числе можно предоставлять трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки, подтверждающие трудовую деятельность.

Документы можно получить в государственных архивах или архивах предприятий и организаций, если они хранят сведения о бывших сотрудниках достаточное количество лет. В исключительных случаях возможно даже привлечение свидетелей — бывших коллег, руководителей и других лиц, которые были осведомлены о трудоустройстве.

Что касается размера будущей пенсии, то его можно рассчитать с помощью через количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного ИПК на момент выхода на пенсию и размер фиксированной выплаты.

Все данные предоставлены в личном кабинете на сайте Социального фонда или в разделе «Работа и пенсия» на портале Госуслуг.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в очередной раз напомнил о переходе в 2026 году на двухэтапную индексацию страховых пенсий.