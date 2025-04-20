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16:46, 20 апреля 2025Культура

Ушла из жизни звезда «Собаки на сене» Елизавета Зима

Ушла из жизни российская театральная актриса и педагог Елизавета Зима
Екатерина Ештокина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ушла из жизни на 80-м году звезда постановки «Собака на сене» актриса Елизавета Зима. Об этом сообщили на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова.

Заслуженная артистка России работала в театрах Ленинграда, Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991 по 2011 год Зима служила в Смоленском государственном драматическом театре, затем вернулась в Санкт-Петербург.

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Известно, что театральная артистка также была педагогом по вокалу и сценической речи.

«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Мы скорбим всей душой о тяжелой утрате», — написали сотрудники театра.

Ранее в апреле умер официальный голос Брюса Уиллиса из «Неудержимых». У актера дубляжа Владимира Герасимова случился инсульт, затем он впал в кому.

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