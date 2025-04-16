Ушел из жизни официальный голос Брюса Уиллиса из «Неудержимых»

Актер дубляжа Владимир Герасимов умер в возрасте 74 лет

Актер дубляжа Владимир Герасимов умер в возрасте 74 лет. Об этом агентству ТАСС рассказал сын актера Антон.

«Да, его не стало. Месяц назад случился инсульт, потом впал в кому. И уже не вышел», — сказал сын артиста.

Герасимов-младший сообщил, что прощание с его отцом состоится 19 апреля.

Как актер в кадре Владимир снимался в фильмах «Освобождение: Битва за Берлин», «Аты-баты, шли солдаты…», появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах. Его голосом говорил персонаж Брюса Уиллиса в «Неудержимых» и Джон Траволта в «Из Парижа с любовью».

Ранее стало известно, что звезда советских сказок спился и умер после избиения. Его заброшенную могилу нашли в Ялте.