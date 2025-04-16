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18:57, 16 апреля 2025Культура

Звезда советских сказок спился и умер после избиения

Журналисты раскрыли судьбу актера из советских сказок Алексея Катышева
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Весенняя сказка»

В Крыму нашли заброшенное место захоронения советского актера Алексея Катышева, известного по сказкам Александра Роу. Об этом сообщает KP.RU

Звезда фильмов «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода и... медные трубы» ушел из жизни в 2006 году в Ялте. Известно, что в последние годы жизни он переживал из-за отсутствия работы, был зависим от алкоголя. Жизнь Катышева оборвала трагическая история: его избили на улице, после чего он вовремя не обратился к медикам и получил несколько тяжелых осложнений.

Журналисты обнаружили могилу Алексея в Ялте заброшенной: деревянный крест, ржавая табличка. Сообщается, что на могиле нет ни памятника, ни свежих цветов, всюду грязь и нескошенная трава.

Ранее эксперт Елена Шевченко оценила стоимость похорон рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Техник. Она назвала траурную церемонию элитной.

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