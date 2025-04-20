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16:51, 20 апреля 2025Мир

В Болгарии пасхальное перемирие назвали сигналом Путина

Болгарский депутат Петков: Пасхальное перемирие говорит о желании мира у Путина
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пасхальное перемирие, предложенное вчера президентом России Владимиром Путиным, говорит о его желании добиться мира. Об этом рассказал депутат Народного собрания от правящей Болгарской социалистической партии Иван Петков, передает РИА Новости.

«Президент РФ сделал шаг, который показывает, что от российской стороны исходит желание мира», — подчеркнул он.

По словам депутата, болгарское общество хорошо видит, что Россия соблюдает договоренности. При этом в СМИ часто появляется недостоверная информация о нарушениях Москвой принятых обязательств относительно перемирия. В то же время об атаках Украины во время моратория на удары по энергообъектам в болгарских издания не пишут, подчеркнул Иван Петков.

Ранее в Италии пасхальное перемирие назвали сигналом на пути к миру на Украине. На это указал министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.

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