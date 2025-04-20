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04:10, 20 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии обвинили Санду в объяснении всех проблем существованием России

Политик Шапа: Санду обвиняет РФ во всех проблемах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду обвиняет Россию во всех проблемах, заявила молдавский политик Виктория Шапа в соцсети X.

«Люди спрашивают у нее: почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия», — сказала она. По мнению Шапа, Кишинев пытается создать негативный образ РФ.

Ранее некоторые депутаты парламента Молдавии от оппозиции покинули здание законодательной палаты перед выступлением Санду. В частности, с заседания ушли в первую очередь представители блока коммунистов и социалистов. Они не стали комментировать свои действия, но вывесили в зале критикующие Санду плакаты.

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