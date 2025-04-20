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21:10, 20 апреля 2025Бывший СССР

В Раде назвали неожиданную причину санкций Зеленского против Куклачева

Дубинский о санкциях Зеленского против Куклачева: Идет война клоунов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дрессировщика Юрия Куклачева, чтобы избавиться от конкурента. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что рестрикции, вероятно, были введены в рамках «подковерной войны клоунов». «Зеленский ввел санкции против Куклачева. Зачищает конкурентов на будущее», — сыронизировал политик.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против ряда россиян. Среди них оказались Куклачев, шоумен Никита Джигурда и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

После этого Куклачев пригласил украинского лидера на свой цирковой спектакль. Он также призвал его вспомнить о «настоящих человеческих ценностях».

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