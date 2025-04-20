В столице ЦАР отметили Пасху

Настоятель храма в ЦАР Сергий рассказал о миссии РПЦ в Африке

В столице Центральноафриканской Республики, Банги, местные жители отметили православный праздник Пасхи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». ЦАР — это первая африканская страна, где экзархат РПЦ получил официальную регистрацию.

«Главная миссия РПЦ в Африке — гуманитарная и просветительская. В православии африканцев привлекает истинное учение Отцов Церкви. Люди верят православию, считают, что это истинное христианство», — рассказал настоятель храма в Банги диакон Сергий (Серж Войемава).

По его словам, «православное — это истинная вера Христа», в отличие от католицизма и протестантизма, которые «претерпели много реформ и продолжают их переживать, и поэтому в их учениях много догматических ошибок».

Церковь Андрея Первозванного, настоятелем которой является диакон Сергий, построена в 2014 году, а открыта в 2015-м. Тогда в приходе было 200 человек, теперь уже 700. «Сегодня на службе присутствовало 500 человек, еще два человека приняли крещение,» — рассказал священник. Всего в ЦАР, отметил он, 10 православных церквей и часовен.

Ранее в сеть попало видео, на котором жители ЦАР чествовали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» после освобождения от боевиков.