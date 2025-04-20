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07:38, 20 апреля 2025Мир

Во Франции предрекли глубокий беспорядок в экономике США при одном условии

Ломбард: Если Трамп уволит главу ФРС, то экономику США ждет беспорядок
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Если президент США Дональд Трамп уволит главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, то доверие к экономике страны пострадает еще больше, заявил в интервью La Tribune Dimanche министр финансов Франции Эрик Ломбард.

По его словам, американский лидер уже сильно подорвал доверие к доллару своей политикой по поводу пошлин. Ломбард предрек, что в случае увольнения Пауэлла, Вашингтон столкнется с «глубоким беспорядком в экономике страны» и повышенными расходами на обслуживание долга.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки выросли до 20-30 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре глава Белого дома объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).

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