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13:36, 20 апреля 2025Бывший СССР

Военкор высказался о нарушении Киевом пасхального перемирия

Военкор Коц заявил, что Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Журналист указал, что украинская сторона откровенно саботирует предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Он отметил, что ночью противник нанес удары по окраинам Кременной в Луганской народной республике (ЛНР), с утра — по Калининскому району Донецка. Также прилеты снарядов были зафиксированы в Горловке в ДНР, Алешкам, Голой Пристани и Каховкев в Херсонской области. На курском направлении, указал Коц, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяет дроны. Также сообщения о нарушении перемирия украинскими войсками поступают с других участков фронта, добавил он.

«Собственно, мало кто надеялся, что Киев на Пасху перестанет стрелять. Как мало кто верил, что ВСУ будут соблюдать 30-дневный мораторий на удары по энергетике. Но позволить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому в очередной раз на весь мир объявить о собственной недоговороспособности было необходимо», — отметил военкор. Он понадеялся, что после произошедшего страны Запада поймут, кто на самом деле в этом конфликте выступает за мир.

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Глава Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — подчеркнул он.

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