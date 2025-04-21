15 членов ОПГ из Краснодарского университета МВД годами брали взятки и получили срок

В Ставрополе дали срок 15 участникам ОПГ взяточников из университета МВД

В Ставрополе 15 участников преступной группы из числа сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД получили сроки за организованную систему получения взяток. В зависимости от степени вины участники ОПГ получили от 6,9 года до 18 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, организатором являлся заместитель начальника факультета заочного обучения Крапивин. В 2015 году он создал и возглавил группировку, в которую вошли как заведующие кафедрами, так и слушатели. Ее члены годами на регулярной основе собирали взятки от студентов за гарантию допуска к промежуточной и государственной итоговой аттестации и успешную сдачу экзаменов.

Всего за время работы участники получили порядка 5,8 миллиона рублей. У одного из участников в ходе обысков нашли также незаконно приобретенные боевые патроны и взрывчатку.

Ранее сообщалось, что бывшему инспектору столичной ГИБДД Сергею Кузнецову, у которого обнаружили пять квартир в Дубае, дали 5,5 года колонии.