Гаишнику из Москвы с пятью квартирами в Дубае вынесли приговор

ТАСС: Бабушкинский суд дал 5,5 лет колонии экс-гаишнику с 5 квартирами в Дубае

Бывшему инспектору столичной ГИБДД Сергею Кузнецову, у которого обнаружили пять квартир в Дубае, дали 5,5 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Бабушкинский суд Москвы вынес приговор еще в прошлом году, а Кузнецов пытался обжаловать его, однако Мосгорсуд оставил приговор без изменений, и он вступил в силу.

Также экс-гаишника лишили звания старшего лейтенанта полиции и запретили ему занимать должность в правоохранительных органах в течение пяти лет после освобождения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Сергей Кузнецов попался на даче взятки в 2021 году, когда начал вымогать 900 тысяч рублей у якобы пьяного водителя. В итоге при передаче денег силовики схватили Кузнецова, его сообщника и напарника, который через некоторое время рассказал о схемах инспекторов ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что семья Кузнецова за семь лет (с 2013 по 2020 год) приобрела 23 квартиры, две из которых были в Болгарии и еще пять — в Дубае.