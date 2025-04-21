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18:20, 21 апреля 2025Силовые структуры

Блогера отправили в СИЗО за клевету против российского губернатора

Суд арестовал блогера Маслова по делу о клевете против брянского губернатора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Советский районный суд Брянска заключил под стражу блогера Сергея Маслова, который обвиняется в реабилитации нацизма и клевете против местного губернатора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской
области.

До этого блогер находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В СИЗО он пробудет до 30 мая.

По версии следствия, в апреле 2024 года Маслов опубликовал в сети ложные данные, порочащие честь и достоинство главы Брянской области, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, он дважды нарушил ранее избранную ему меру пресечения, в вязи с чем суд решил арестовать его.

Ранее суд в Екатеринбурге смягчил меру пресечения автору YouTube-канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову на домашний арест. Журналист проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

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