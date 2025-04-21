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07:49, 21 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о скором исчезновении скидок на автомобили

Автоэксперт Житнухин предупредил о новом росте цен на автомобили после распродаж
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Каждый третий продавец китайских автомобилей в России готов предоставить покупателю скидку, в среднем они составляют 5-10 процентов, но иногда дилер готов уступить 20 процентов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его словам, особенно выгодные предложения у дилеров компаний, которые собираются закрывать дилерские сети в стране из-за слабых продаж. Так, автомобили Kaiyi позапрошлого года можно купить со скидкой 60-800 тысяч рублей. Также часто скидки предоставляют на устаревшие модели, чтобы освободить место на складе под новые поставки.

Однако нынешняя ситуация носит временный характер, рассчитывать на то, что скидки станут постоянным явлением не стоит, предупредил автоэксперт. По его словам, как только излишки со складов распродадут, а поставки придут в соответствие с возможностями рынка, цены на машины снова вырастут, что, в свою очередь, приведет к ослаблению спроса.

Для поиска скидок Житнухин рекомендует обзванивать дилеров, пользоваться услугами маркетплейсов или ездить к дилерам лично и торговаться с ними. При этом если удастся найти действительно выгодное предложения, то медлить не стоит, самые акции с самыми хорошими условиями могут продлиться всего несколько дней.

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Вместе с тем эксперт призвал аккуратнее подсчитывать реальную выгоду от покупки автомобилей, напомнив об уловках продавцов. Например, требование по использованию заемных средств при покупке означает, что придется серьезно переплатить из-за нынешних ставок по кредитам, а также использовать только официальные детали и официальные сервисы при обслуживании. В результате иногда покупатели, подсчитав все расходы, понимают, что выгода была иллюзорна.

Ранее сообщалось, что в первом квартале в России закрылись 213 автосалонов, специализирующихся на продажах китайских автомобилей. Это в три раза больше, чем годом ранее за тот же период, и даже больше, чем за весь 2024 год. На этом фоне эксперты ожидают ухода из страны десятков китайских автобрендов.

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