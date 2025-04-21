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19:15, 21 апреля 2025Силовые структуры

Экс-депутат Курской думы Васильев частично признал вину

Бывший депутат Курской областной думы Васильев частично признал вину в растрате
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев частично признал вину по делу о растрате средств на оборонительные сооружения. Об этом сообщает ТАСС.

Васильев заявил, что признал вину частично, потому что не совсем согласен с формулировками обвинения.

Ранее сообщалось, что экс-депутата арестовали. Васильев будет под стражей два месяца.

О задержании Васильева стало известно 20 апреля. До этого сообщалось, что бывший депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания против экс-губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей.

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