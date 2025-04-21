Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:33, 21 апреля 2025Силовые структуры

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнареву продлили арест

В Ростове-на-Дону суд продлил арест экс-замгубернатора области Кушнареву
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему замгубернатора Ростовской области Виталию Кушнареву по делу о получении взятки и хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнарев пробудет под стражей до 3 октября. Его защита попросила суд провести заседание в закрытом режиме, однако судья отказал. Свое отношение к предъявленному обвинению Кушнарев отказался комментировать.

По данным следствия, чиновник намеревался получить 100 миллионов рублей от подрядчика — это три процента от стоимости контракта. При получении первого транша в размере 27 миллионов рублей Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Также ему вменяется незаконное приобретение огнестрельного пистолета марки «Кольт» и патронов к нему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Великобритания призвала Россию к полному прекращению огня на Украине

    На Украине раскрыли тайну летавшего над Львовом НЛО

    В России оценили действия Зеленского во время пасхального перемирия

    ФСИН подтвердила нарушение журналисткой Барабаш условий домашнего ареста

    Отдохнувший в Афганистане россиянин рассказал про самые резонансные запреты для женщин

    Умерла победительница Олимпиады-1960 в гребле на байдарках Шубина

    Российская гимнастка прикрыла голое тело полотенцем на видео

    Тысяча капибар захватила город

    Медведь прогулялся по детской площадке в Сочи и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости