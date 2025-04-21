Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнареву продлили арест

В Ростове-на-Дону суд продлил арест экс-замгубернатора области Кушнареву

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему замгубернатора Ростовской области Виталию Кушнареву по делу о получении взятки и хранении оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнарев пробудет под стражей до 3 октября. Его защита попросила суд провести заседание в закрытом режиме, однако судья отказал. Свое отношение к предъявленному обвинению Кушнарев отказался комментировать.

По данным следствия, чиновник намеревался получить 100 миллионов рублей от подрядчика — это три процента от стоимости контракта. При получении первого транша в размере 27 миллионов рублей Кушнарева задержали в ноябре 2024 года. Также ему вменяется незаконное приобретение огнестрельного пистолета марки «Кольт» и патронов к нему.

