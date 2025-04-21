Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 21 апреля 2025Наука и техника

Индийская армия получила новые бронеавтомобили

Индийская армия получила новые бронеавтомобили Mahindra LSV
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Government of India

Северное командование индийской армии получило партию новых бронеавтомобилей местного производства Mahindra Light Specialist Vehicles (LSV). Об этом сообщает Defence Blog.

Отмечается, что последнюю партию LSV отправили на этой неделе. Машины поставили в рамках контракта на поставку 1300 единиц техники, который заключили с компанией Mahindra & Mahindra в 2021 году.

Mahindra LSV — это компактный полноприводный бронеавтомобиль, разработанный специально для работы в высокогорных районах. Модульную машину можно адаптировать для выполнения различных задач.

Бронеавтомобиль получил турбодизельный двигатель Steyr мощностью 215 лошадиных сил и четырехступенчатую автоматическую коробку передач. Базовая версия машины обеспечивает защиту от оружия с патроном 7,62 на 51 миллиметр, а дополнительная защита позволяет выдерживать попадание пуль 12,7-миллиметровых патронов. Также машина защищает экипаж от мин. LSV могут нести противотанковый ракетный комплекс.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В феврале гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что иностранные партнеры проявляли повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» в ходе международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Закончилось объявленное Путиным пасхальное перемирие. По Украине уже нанесен первый после 30-часового перерыва удар

    Индийская армия получила новые бронеавтомобили

    Певица Charli XCX похвасталась фигурой в бикини

    В Польше пожаловались на нашествие украинцев

    В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

    Мужчина устроил пожар в ванной и заинтриговал пользователей сети

    На Камчатке начал извергаться вулкан

    Женатая порномодель забеременела от другого к неудовольствию мужа

    В США назвали важное условие урегулирования на Украине

    В Европе признали отставание от России в одной сфере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости