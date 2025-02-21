За рубежом заинтересовались российским броневиком «Линза»

Глава Ремдизеля Захаров: Иностранцы заинтересовались медицинской машиной «Линза»

Иностранные партнеры проявляют повышенный интерес к медицинскому бронеавтомобилю «Линза» в ходе международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби. Об интересе к машине за рубежом генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров рассказал РИА Новости.

«Интересуются машинами, большой интерес к базовому шасси, к медицинской машине», — сказал он на полях IDEX 2025.

Глава предприятия отметил, что такой интерес связан с тем, что все машины «Ремдизеля» применяют в ходе специальной военной операции. Бронеавтомобили постоянно дорабатывают с учетом обратной связи от военнослужащих.

В мае 2024 года стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники, включая «Линзы» и автоперевязочные АП-3. «Линза», созданная на базе бронеавтомобиля «Тайфун» К-53949, может выдержать подрыв устройства мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра и осколков.