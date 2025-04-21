Иностранное судно столкнулось с двумя теплоходами в российском порту

В рыбном порту СПб иностранное судно навалилось на 2 пришвартованных теплохода

Иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. О происшествии рассказали в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, передает РИА Новости.

В ночь с субботы на воскресенье в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что на территории морского рыбного порта совершен навал, уточнили в пресс-службе.

На месте случившегося правоохранители выяснили, что судно совершало маневр при отшвартовке и в этот момент навалилось на стоявшие рядом теплоходы. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

«На данный момент установлено, что навал произошел в связи с неисправностью рулевого управления. У пострадавших судов имеются незначительные повреждения, сумма ущерба устанавливается», — добавили в транспортной полиции.

Ранее стала известна судьба потерявшего управление в Балтийском море танкера. Само судно и находившиеся на его борту около 100 тысяч тонн нефти стоимостью порядка 40 миллионов евро перешли в собственность Германии.