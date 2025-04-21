«АвтоВАЗ» начал использовать поющих роботов на заводах

Ростех рассказал о поющих роботизированных тележках на производстве машин Lada

На производстве «АвтоВАЗа» начали использовать роботизированный автоматический напольный транспорт (АНТ), которому дали женское имя «Антонина». Telegram-канал «Ростеха» опубликовал видеоролик, который демонстрирует функции комплекса.

Помимо корпоративной окраски, самодвижущиеся тележки наделили искусственным интеллектом и голосом, которым исполняются песни. В сообщении утверждается, что поющие роботы «повысили эмоциональный фон работников», а туристы постоянно фотографируют машину.

На «АвтоВАЗе» пообещали, что вскоре тележки будут не только петь, но и разговаривать друг с другом. В самом видео исполнения песни роботом в цеху нет, аудиодорожкой идет записанный в студии трек.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о новом провале в продажах по итогам апреля. По его словам, по сравнению с прошлым годом реализовать удастся на треть меньше машин. До этого такой же по величине спад был зафиксирован в апреле.

Глава компании подчеркнул, что без поддержки спроса со стороны государства у отечественных производителей возникнут серьезные сложности. Одним из решений он назвал перезапуск программы льготного автокредитования для семей с детьми. Глава Минпромторга Антон Алиханов в выходные отмечал, что такое решение уже почти принято.