На Западе рассказали о провальной политике Украины и ее союзников

Дипломат Аскерей: Конфликт на Украине стал следствием ее внешней политики

У Киева было три варианта проведения внешней политики, из которых она выбрала самый неудачный. Об этом написал норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей в статье для Steigan.

«Нынешний конфликт — во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников», — уточнил он.

Аскерей в подтверждение своей точки зрения привел аргументы военного эксперта Тормуда Хейера, который отмечал, что у Украины в силу географических и исторических причин есть три варианта: «присоединиться к России и стать ее частью», соблюдать нейтралитет, поддерживая оптимальные отношения как с Востоком, так и с Западом, или же провести антироссийскую политику.

Именно последнего курса и придерживается Владимир Зеленский, добавил Аскерей. Однако, учитывая географию и расстановку сил, антироссийская политика возможна лишь при условии подчинения третьей державе — в данном случае США и НАТО, отметил норвежский экс-дипломат.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проект «Зеленский» можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада.

В свою очередь, в Раде заявили, что Владимир Зеленский после провала в Вашингтоне не только сам уйдет на дно, но и возьмет с собой всю страну.