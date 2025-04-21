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22:39, 21 апреля 2025Спорт

Названа худшая команда РПЛ по числу забитых россиянами голов

«Спартак» стал худшей командой РПЛ по числу забитых россиянами голов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Telegram-канал Opta sports назвал худший клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) по числу голов, забитых россиянами в нынешнем сезоне.

Первое место в антитопе занял московский «Спартак» с тремя мячами в исполнении россиян. Дважды отличился Наиль Умяров, еще один гол на счету Данила Пруцева. При этом по общему числу голов (48) «Спартак» уступает только «Краснодару» (49) и «Зениту» (50).

Лидером РПЛ по числу голов, забитых россиянами, является московский «Локомотив» (35). За ним следуют «Ростов» (27) и ЦСКА (25).

После 25 туров нынешнего сезона с 55 очками лидирует «Краснодар». Его преследуют «Зенит» (53 очка) и «Спартак» (50 очков). Лучшим бомбардиром чемпионата является коста-риканский форвард спартаковцев Манфред Угальде с 16 голами.

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