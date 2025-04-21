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21:03, 21 апреля 2025Забота о себе

Названы простые способы избавиться от бессонницы

Эксперт по сну Кейлор посоветовала не пить кофе за 10 часов до сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Хронический недосып разрушительно действует на организм, считает эксперт по сну и психолог Лия Кейлор. Простые способы избавиться от бессонницы она назвала Daily Mail.

Кейлор посоветовала начать с очевидного: ограничить потребление кофе. Хотя этот пункт кажется простым, по словам эксперта, многие неправильно его понимают. «Люди не осознают, как долго кофеин остается в организме и продолжает действовать. Чтобы легко засыпать, нужно не пить кофе за 10 часов до сна», — считает Кейлор. То же касается других напитков с кофеином, таких как крепкий черный чай и тонизирующие напитки. Кроме того, она предупредила, что кофеин может входить в состав продуктов для спортивного питания.

Также эксперт посоветовала не есть тяжелую пищу как минимум за три часа до сна и не пытаться бороться с бессонницей с помощью спиртного. «Алкоголь помогает быстрее заснуть, но качество такого сна будет не самым лучшим», — отметила Кейлор. Также она призвала ограничить время, проводимое перед экранами электронных гаджетов, так как их свет стимулирует нервную систему. Эксперт посоветовала убирать смартфон за час до сна.

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Кейлор добавила, что некоторые привычки, наоборот, улучшают сон. Например, по ее словам, тихие и спокойные занятия в вечерние часы помогают успокоиться, снять стресс и после них тянет в сон. При этом людям с проблемой с засыпанием она рекомендовала тренироваться не вечером, а по утрам.

Еще одним эффективным средством для улучшения сна эксперт назвала солнечный свет. Она уточнила, что для нормальной работы циркадных ритмов нужно бывать на улице каждый день. «Утренний свет — самый лучший. Он подает сигнал, что пора бодрствовать, подавляет выработку мелатонина в первой половине дня, что обеспечивает его рост в вечерние часы», — заключила эксперт.

Ранее нарколог Руслан Исаев назвал признаки бытового пьянства. По его словам, регулярное употребление даже умеренных доз алкоголя указывает на формирование зависимости.

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