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17:00, 21 апреля 2025Бывший СССР

Путин прокомментировал предложение не бить по гражданским объектам

Путин: Россия оценит предложения о моратории на удары по гражданским объектам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Россия оценит предложения о введении моратория на удары по гражданским объектам, после чего даст ответ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться (...). Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», — сказал он.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря об этом, президент подразумевал возможность обсуждения прекращения огня по гражданским объектам с украинской стороной.

19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности продлить режим прекращения огня. Он также предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток.

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