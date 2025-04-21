Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:27, 21 апреля 2025Забота о себе

Растительное масло оказалось связано с одним видом агрессивного рака

Онколог Стеббинг: Растительное масло связано с ростом рака молочной железы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Употребление в пищу линолевой кислоты, содержащейся в соевом, подсолнечном и кукурузном масле, оказалось связано с ростом клеток агрессивного вида рака груди. Об этом онколог профессор Джастин Стеббинг рассказал Daily Mail.

Онколог уточнил, что является руководителем исследования, в ходе которого мышей с трижды негативным тестом на рак молочной железы кормили продуктами, богатыми линолевой кислотой. Затем ученые сравнивали рост их опухоли с тем, как вели себя образования у грызунов, получавших обычное питание. Выяснилось, что у мышей, в рационе которых присутствовали растительные масла с линолевой кислотой, рак прогрессировал быстрее.

Стеббинг полагает, что раковые клетки у людей могут реагировать на линолевую кислоту аналогичным образом. Однако он назвал результаты исследования недостаточным свидетельством того, что все люди должны опасаться употреблять в пищу растительное масло, но они предполагают умеренность и избирательность, особенно для лиц из группы высокого риска.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

Профессор подчеркнул, что ключевым фактором питания при профилактике и лечении рака является не отказ от одного продукта, а сбалансированная диета из цельных продуктов.

Ранее врач Уильям Ариас посоветовал есть зеленые бананы для профилактики колоректального рака. По его словам, резистентный крахмал, который содержится во фруктах, не переваривается в кишечнике, но помогает улучшить микрофлору и выработать защитные вещества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости