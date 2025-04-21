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08:31, 22 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили о новой схеме краж в самолетах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: видео @olesya_protravels

Российский турагент и тревел-блогер предупредила соотечественников о новой схеме краж в самолетах. Об этом она рассказала в аккаунте @olesya_protravels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее словам, преступники во время полета открывают верхние багажные полки и делают вид, что ищут что-то в своих вещах. Однако вместо этого они обворовывают чужие сумки. Похожие схемы работают и в гостиницах: при сговоре охраны и других сотрудников вскрываются сейфы в номерах, объяснила она.

Турагент рассказала, что аналогичный случай произошел с ее туристами в Тунисе. «Забрали даже зарядки от телефонов. Какие-то косметические средства», — заключила турагент.

Ранее работник аэропорта Новосибирска обокрал пассажирку и попался. Во время погрузки багажа на рейс в Бишкек 25-летний сотрудник гавани Толмачево обратил внимание на приоткрытый чемодан.

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