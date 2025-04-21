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17:18, 21 апреля 2025Мир

Шеф Пентагона обсудил с Трампом новый скандал об утечке секретных данных

Хегсет обсудил с Трампом свое участие в скандале по утечке секретных данных США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет обсудил с президентом США Дональдом Трампом свое участие в новом скандале после появления в сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) в чат мессенджера Signal, в котором состояли его близкие. Об этом сообщает Reuters.

«Мы продолжим борьбу [с хуситами] до конца», — заявил глава американского оборонного ведомства в Белом доме.

Ранее стало известно, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также отмечалось, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, в связи с очередным скандалом в Пентагоне растет «смятение» из-за неспособности Хегсета эффективно управлять ведомством. В связи с этим рассматривается возможность его отставки.

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