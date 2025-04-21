Стало известно о возможности украинского ОТРК «Сапсан» получить ракеты НАТО

Эксперт Степанов: Украинский ОТРК «Сапсан» может получить ракеты НАТО

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан» может получить ракетное вооружение производства стран НАТО. Об этом ТАСС стало известно от военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Александра Степанова.

Специалист напомнил, что «Сапсан» отличается модульной конструкцией. «Есть предположение, что данная модульная платформа на определенном этапе своего развития была адаптирована под натовские стандарты ракетного вооружения», — сказал эксперт.

По его оценке, украинская разработка без западного программного обеспечения и систем навигации — это «кусок металла».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска ударили по месту проведения испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS).

В сентябре 2021-го издание Defense Express заметило, что оборонный бюджет Украины на 2022 год увеличится, что позволит использовать средства, выделенные на покупку вооружения, для продолжения разработки ОТРК «Сапсан».