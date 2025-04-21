Стало известно о возможных новых фигурантах в деле победителя «Танцев со звездами»

В деле победителя «Танцев со звездами» о хищении могут появиться новые фигуранты

Новые эпизоды и фигуранты могут появиться в деле о миллионном хищении у концерна «Калашников». Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты могут быть из числа сотрудников администрации Ивановской области и сотрудников подрядной организации концерна. Пока следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и назначают экспертизы.

Ранее стало известно, что победивший в 2010 году в шоу «Танцы со звездами» соучредитель подрядной организации «Интертехника» Алексей Леденев признал вину. Технический директор Алексей Морохов также выразил желание сотрудничать со следствием.

По версии следствия, с 11 октября 2023 по 13 ноября 2024 года представители фирмы купили в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. Таким образом поставка более трети деталей была сделана в нарушение условий минимум двух договоров. Ущерб от действий представителей «Интертехники» оценивается более чем в 32 миллиона рублей.

В 2010 году Алексей Леденев в паре с артисткой Анастасией Стоцкой победил в шоу «Танцы со звездами».