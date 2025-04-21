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18:58, 21 апреля 2025Силовые структуры

Стрелявший в тещу колдун-отшельник назвал себя императором России на суде

Стрелявший в тещу колдун-отшельник из Зеленоградска назвал себя императором
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин решил расправиться с экс-тещей и попытался выманить ее из дома отключением света

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Колдун-отшельник из Зеленоградска, который пытался расправиться с тещей при помощи автомата Калашникова, назвал себя императором России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в зале заседания мужчина отказался вставать и отвечать на вопросы судьи, а суд над собой и вовсе не признал. «Императора России Леонида» оставили под стражей еще на один месяц.

О задержании колдуна-отшельника стало известно в конце марта. По версии следствия, он попытался расправиться с экс-тещей за то, что сожительница решила уйти от него. Для реализации плана мужчина отключил свет в квартире женщины, чтобы выманить ее из дома, и стал ждать.

Когда в коридор вышла ее дочь, колдун оттолкнул ее, зашел в квартиру и направил в сторону потерпевшей автомат Калашникова АК-74. Выстрелить в женщину он не смог из-за осечки.

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