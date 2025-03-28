Россиянин решил расправиться с экс-тещей и попытался выманить ее из дома отключением света

В Зеленограде арестовали мужчину, пытавшегося застрелить бывшую тещу из автомата

В Зеленограде сотрудники силовых структур задержали мужчину, который пытался расправиться с матерью своей бывшей сожительницы при помощи автомата Калашникова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 24 марта. Злоумышленник отключил свет в квартире экс-тещи, чтобы выманить ее из дома, и стал ждать. Когда в коридор вышла ее дочь, мужчина оттолкнул ее, зашел в квартиру и направил в сторону потерпевшей автомат Калашникова АК-74. Выстрелить в женщину он не смог из-за случившейся осечки.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») УК РФ. Он находится под стражей.

Ранее в Тверской области мужчина заказал расправу над тещей за 100 тысяч рублей.