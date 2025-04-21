Суд назначил дату прений по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Прения по делу о попытке отравления летчиков в Армавире назначили на 29 апреля

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил дату прений по делу о попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель суда.

Прения пройдут 29 апреля в 14:00 мск. Дело слушается в закрытом режиме, обвиняемым по нему проходит уроженец Мелитополя Егор Семенов. Ему вменяют статьи 275 («Государственная измена») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Мужчина признал вину.

По данным следствия, в 2022 году Семенов получил российское гражданство, а в апреле 2023-го его завербовала украинская разведка. Он получил задание организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). В качестве вознаграждения ему было обещано 400 тысяч рублей. Он приехал в Армавир, приобрел токсичное вещество и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан на встречу выпускников училища. Попытку отравления тортом удалось сорвать благодаря бдительности одного из гостей.

Ранее сообщалось, что военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).