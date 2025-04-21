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22:13, 21 апреля 2025Мир

Трамп призвал хуситов оценить работу главы Пентагона

Трамп заявил, что доволен главой Пентагона и попросил хуситов оценить его работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему доволен работой главы Пентагона Пита Хегсета. Политик призвал йеменских хуситов оценить работу Хегсета, против которых американские военные проводят операцию уже несколько недель, пишет ТАСС.

«Ну вот опять. Просто пустая трата времени», — посетовал глава Штатов в разговоре с журналистами, имея в виду травлю членов его администрации в СМИ. По словам Трампа, глава Пентагона отлично справляется со своей работой. Американский президент категорически отверг предположения о том, что действия Хегсета дезорганизовали работу Пентагона.

«Это просто лживые медиа. Они просто придумывают эти истории», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Пит Хегсет обсудил с Дональдом Трампом свое участие в новом скандале после появления сообщений в СМИ о том, что он отправлял секретную информацию об ударах по йеменскому движению «Ансар Аллах» в чат мессенджера Signal, в котором состояли его близкие.

Кроме того, помощник министра обороны Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.

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