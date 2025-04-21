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18:13, 21 апреля 2025Экономика

У Boeing кончились болты и гайки

Reuters: Производство Boeing 737 MAX может встать из-за нехватки болтов и гаек
Кирилл Луцюк

Фото: Jason Redmond / Reuters

У корпорации Boeing закончились такие крепежные элементы, как болты и гайки, необходимые для крепления на самолетах Boeing 737 MAX, из-за чего выпуск этих лайнеров оказался под угрозой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что в последние дни корпорация все-таки сумела изыскать новые запасы специализированных болтов и гаек, едва избежав замедления производства самолетов в США из-за пожара на заводе ключевого поставщика. Впрочем, новые поставки пришлось оплачивать по новым, повышенным ценам. Если проблема возникнет вновь и ее не получится решить, то дефицит крепежа чреват остановкой производственной линии Boeing 737 MAX.

Кроме того, сокращение поставок крепежных изделий ставит под угрозу всю аэрокосмическую промышленность. Некоторые производители гаек, заключающие контракты на альтернативные поставки, повышают цены, чтобы покрыть рост затрат на материалы и рабочую силу. По некоторым прогнозам, цены на отдельные специализированные крепежные элементы, которые в настоящее время стоят сотню долларов за штуку, могут вырасти на двузначный процент.

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Издание подчеркнуло, что дефицит поставок комплектующих возник на фоне угроз для аэрокосмической отрасли, связанных с нестабильной тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что из-за торговой войны с США китайские авиакомпании перестали принимать самолеты Boeing. Перевозчики отказываются от техники американской компании из-за взаимных импортных тарифов США.

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