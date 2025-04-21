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19:35, 21 апреля 2025Путешествия

В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

Росжедор: В Крым прибыл первый контейнерный поезд, который проехал по Новороссии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, маршрут которого пролегал через Новороссию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Отмечается, что состав следовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному график и прошел более трех тысяч километров менее чем за пять дней. «Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, подготовка к старту контейнерных перевозок была запущена в феврале, теперь такой вид перевозок запущен на регулярной основе.

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