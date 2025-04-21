В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

Росжедор: В Крым прибыл первый контейнерный поезд, который проехал по Новороссии

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, маршрут которого пролегал через Новороссию. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Отмечается, что состав следовал со Свердловской железной дороги по специально разработанному график и прошел более трех тысяч километров менее чем за пять дней. «Конечная точка маршрута — порт Севастополя, где контейнеры перегрузят на морские суда», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, подготовка к старту контейнерных перевозок была запущена в феврале, теперь такой вид перевозок запущен на регулярной основе.